Malick Gueye, ancien député et S.G. du parti populaire : «Une élection sans Sonko, Bougane,…, ne sera pas légitime » « J'ai écouté avec attention la communication du Président de la République, Macky Sall. Déjà, je pense qu'il a été clair sur son approche d'ouverture des candidatures à la Présidentielle. Mais vous savez, nous avons dans l'opposition des géants aux pieds d'argile.



Notre génération doit être prise en compte dans cet esprit d'inclusion. D'ailleurs, le président a eu raison de donner la chance à tous. En revanche, les partis classiques veulent uniquement rester dans les problèmes d'amnistie, alors que le parrainage et la caution devront être revus.



À l’occasion, je serai dans les dispositions de porter une proposition écrite au Président de la République, Macky Sall, sur le parrainage et la caution qui n'intéressent pas les candidats qui se sont enrichis par leur station étatique qu'ils ont occupée dans le passé.



Une élection dans laquelle Ousmane Sonko, Bougane Guèye Dany, Malick Guèye, Déthié Fall, Babacar Diop, Thierno ne participent pas, ne sera pas légitime d'y élire un Président de compromis ou d'amnistie.



Le dialogue politique ne saurait être un protocole pour l'éligibilité de candidats qui ne mobilisent plus la jeunesse. Les Sénégalais ont changé de paradigme générationnel», a souligné Malick Guèye, ancien député et secrétaire général du Parti populaire.

Tribune



