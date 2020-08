Mamadou Diop Decroix: « Ce n’est pas au gouvernement de décider de l’annulation du Gamou et du Magal »

Invité à donner son avis sur le débat créé par par ceux qui réclament l’annulation du Magal et du Gamou cette année, Mamadou Diop Decroix s’est voulu clair.



« Ne me posez pas cette question parce que je n’y répondrai pas. Ce n’est pas à moi de décider du Magal et du Gamou. Ce n’est pas non plus au gouvernement de décider de l’annulation du Gamou et du Magal. Ce sont les autorités religieuses concernées et le gouvernement? qui doivent discuter pour trouver la voie à suivre », a déclaré le leader de Aj/Pads dans les colonnes du journal "Le Quotidien".