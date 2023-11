Mamadou Lamine Diallo ironise sur le régime de Macky : « La transparence n’est pas dans l’ADN de BBY. C’est son destin » Réagissant au vote du budget du ministère de la justice et parlant du Ministre, auprès du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, chargé de la Bonne Gouvernance et de la Promotion des Droits Humains, l’honorable député et candidat à la présidentielle, i Mamadou Lamine Diallo a fait une sorte ironique sur le régime de Macky Sall. « La transparence n’est pas dans l’ADN de BBY. C’est son destin » a-t-il posté sur X. L’intégralité de son post :

Rédigé par leral.net le Mardi 28 Novembre 2023 à 16:13 | | 0 commentaire(s)|

« Sacré Macky Sall. Ses ministres en charge de la justice et de la bonne gouvernance ont péniblement défendu le régime, pour ces vétérans du M23, ce dimanche.



Ensuite, ils ont fait voter un programme de rénovation des palais de justice de 250 milliards en offre spontanée, sans transparence aucune pour les députés, à tel point que le Petit Ba, mal à l’aise, a promis plus d’information.



La transparence n’est pas dans l’ADN de BBY. C’est son destin. »



Mamadou Lamine Diallo



