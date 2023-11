Mamadou Lamine Diallo sur les tournées économiques du PM : « Le ministère des finances et ses centaines de millions pour une campagne déguisée…» Mamadou Lamine Diallo, a livré sa réflexion hebdomadaire plus connue sous le nom de questekki. La question concernant l'immigration clandestine, a été remise sur la table par Mamadou Lamine Diallo, suite au rappel à DIEU de Papito Kara .Selon « Tribune », il a aussi abordé les tournées économiques du PM Amadou Ba, parlant du: « ministère des finances et ses centaines de millions pour une campagne déguisée…»

« Papito Kara du Pastef est mort dans une pirogue Barsax aux larges de l’Espagne. Ce jeune sénégalais brillante, courageux et patriotique s'est engagé dans l'action politique au sein du Pastef. Comme tout le monde le sait, qui veut noyer Sonko, l'accuse de tous les péchés recensés par tous les dictateurs depuis la nuit des temps ». Regrette Mamadou Lamine Diallo.



Selon lui, Papiko Kara pourchassé du Sénégal a voulu faire comme des milliers de ses compatriotes, rejoindre l'Europe par les pirogues. Dans cette logique il précise que ceux qui prennent les pirogues se sentent persécutés et considèrent qu’ils ne peuvent plus vivre dans notre pays.



L’économiste de formation estime que c'est une honte pour BBY avec son slogan, « un Sénégal pour tous ». L’auteur de questekki réitère en soutenant que c'est une tragédie que vit notre jeunesse qui n'a plus d'espoir en notre pays. Il a chargé le gouvernement, en déclarant que le régime en place afficherait une indifférence qui traduirait leur manque de courage patriotique.



Mamadou Lamine Diallo revient à la charge et met à l'index le premier ministre et son ministre des finances « Le ministre des finances dépense, à coup de centaine, des millions pour la campagne déguisée en tournées économiques d’Amadou Ba. Ces dépenses sont soigneusement cachées au peuple et aux députés ».

Tribune



