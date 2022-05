Mamadou Lamine Massaly : « c’est lors de mon séjour carcéral que je me suis rendu compte que Karim Wade est aussi vicieux qu’une tumeur cancéreuse, il … » Rédigé par leral.net le Lundi 30 Mai 2022 à 02:50 | | 0 commentaire(s)|

C’est un Mamadou Lamine Massaly très en verve qui se dit peiné par la situation que traverse le parti démocratique sénégalais marquée par une vague de démissions de responsables frustrés.



Le président de l’Union pour une nouvelle république interpellé dans l’émission « En Ligne » de Dakaractu sur la situation de crise que traverse le parti du Pape du Sopi, s’en prendra à Karim Meïssa Wade qui selon lui est l’incarnation parfaite d’un politicien aigri ne roulant que pour son propre compte.



À en croire le leader de l'UNR, Karim Wade ne méritait plus les sacrifices de ces jeunes du PDS laissés en rade aujourd’hui. Le désormais ex membre du Sopi de dire que Karim Wade est aussi « vicieux qu’une tumeur cancéreuse », et « responsable de cette situation que traverse le Pds ».





Source : Source : https://www.jotaay.net/Mamadou-Lamine-Massaly-c-es...

Accueil Envoyer à un ami Partager