Mamadou Lamine Massaly défendu: Ousseynou Sène, SG national des étudiants de l'UNR tacle Cheikh Gadiaga et précise la posture de son leader

Au pays des aveugles, les borgnes sont rois. Qui aurait pensé que certains energumènes allaient s'arroser le droit de vie et de mort dans la mouvance présidentielle ? Depuis quelques jours, Cheikh Mbacké Gadiaga est devenu la voix de certains responsables en panne de vitesse au sein de la Benno Bokk Yakaar. A travers son site, cet homme attaque sans cesse le Président Mouhamadou Lamine Massaly.



Sa dernière trouvaille : tenter de mettre en mal Mouhamadou Lamine Massaly et le premier ministre. Dans sa dernière déclaration, le PCA de l'ONFP n'a aucunement prononcé le nom de Amadou Ba. Comme à ses habitudes, le Président Massaly a défendu le chef de l'Etat Macky Sall face à la menace grandissante au sein de Benno Bokk Yakaar. Et à ses adversaires de l'opposition Mais quand on est habitué au mensonge, on ne distingue plus le jour et la nuit. De telles accusations n'ébranlent pas les sénégalais. Tout le monde sait que cet homme vit grâce au mensonge.



Il serait judicieux de rappeler aux sénégalais qui est ce Cheikh Gadiaga. Cet homme est l'incarnation de ce que la société à de pire. Son dernier séjour en prison est relatif à l'affaire de diffamation contre Moumy Kébé, la fille de El Hadji Ndiouga Kébé. Et en 2014, il a été condamné pour les mêmes faits. Cet homme qui joue au sein n'a pas hésité à trahir son «ami» Cheikh Amar. Pour la petite histoire, lui et ses camarades avaient escroqué 30 millions au riche homme d'affaires sénégalais.



Le premier ministre devrait faire très attention sur cet homme. Il ne le défend pas, il ne défend que ses intérêts. Lorsque Amadou Ba était ministre de l'Economie, des Finances et du Plan, c'est la même personne qui ne cessait de l'insulter à travers son site. Et il n'était pas le seul. Alors Cheikh Gadiaga qui attaque le Président Mouhamadou Lamine Massaly, cela n'a rien d'extraordinaire. Cet individu n'est rien autre qu'un éternel marchand de privilèges.



Le Président Mouhamadou Lamine Massaly a un seul objectif : défendre Macky Sall face à tous ses détracteurs. Il n'a pas le temps pour des individus qui ne valent pas grand-chose.



Ousseynou Sene

Secrétaire général national des étudiants de l'UNR



