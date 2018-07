Mamadou Lamine Massaly reçoit un terrain de Macky Sall et le clashe Selon nos radars, Mamadou Lamine Massaly aurait reçu un terrain à Dakar de la part de Macky Sall himself, en guise de dédommagement, pour avoir vu sa maison sise à Mbour 4 à Thiès, être démolie par des bulldozers envoyés par la Soprim. Mais cela n’a pas empêché le tonitruant activiste du PDS, de traiter de tous les noms d’oiseaux son « bienfaiteur », Macky Sall



Rédigé par leral.net le Jeudi 12 Juillet 2018 à 13:16 | | 3 commentaire(s)|

Mamadou Lamine Massaly n’a pas été tendre avec Macky Sall, hier mercredi, à Dakar, en marge de la conférence de presse organisée par le Front national de résistance, en prélude à la grande mobilisation du vendredi, 13 juillet prochain,



« Le Sénégal que nous avait légué Me Abdoulaye Wade est devenu un Sénégal de pénuries : pénurie d’eau, pénurie de sang, pénurie d’essence, pénurie d’argent, pénurie de carte d’électeur, pénurie de justice, pénurie de liberté d’emplois et pénurie de démocratie. J’appelle les jeunes à venir en masse ce vendredi pour préparer la chute de ce régime dictatorial. J’en appelle à la mobilisation de toutes les forces vives de la nation pour qu’elles viennent participer en masse pour la réussite de la marche du front pour la libération du peuple ».



Nos radars renseignent aussi que Mamadou Lamine Massaly qui avait entamé une grève de la faim après la démolition de sa maison, s’est aujourd’hui presque désolidarisé du mouvement de ses anciens compagnons de galère, qui avaient aussi vu leurs maisons de Mbour 4 à Thiès démolies par des bulldozers envoyés par la Soprim. Doyna war !



Leral.net attend de pied ferme Mamadou Lamine Massaly pour un démenti formel des allégations contenues dans cet article, afin d’apporter toutes les preuves nécessaires.









Leral.net

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook