Mamadou Moustapha Bâ, Ministre des finances : « Macky Sall laissera à son successeur un budget de 7003,6 milliards de franc»

L'Assemblée nationale a voté, le budget du Ministère des finances pour l'année 2024. Ce budget, qui s'élève à 7003,6 milliards de francs CFA, est en hausse de 9,2% par rapport à celui de l'année en cours.



Le ministre des finances, Mamadou Moustapha Bâ, a présenté le projet de loi de finances devant les députés.



Le budget du Ministère des finances est réparti en deux grandes catégories : les recettes et les dépenses.



Les recettes s'élèvent à 7661,1 milliards de francs CFA. Elles sont composées des recettes fiscales, des recettes non fiscales et des recettes des participations de l'État.



Les dépenses s'élèvent à 6357,5 milliards de francs CFA. Elles sont composées des dépenses de fonctionnement, des dépenses d'investissement et des dépenses de transferts.



Les dépenses de fonctionnement représentent la part la plus importante du budget, avec un montant de 3732,8 milliards de francs CFA. Elles comprennent notamment les dépenses de personnel, les dépenses de biens et services et les dépenses de transferts sociaux.



Les dépenses d'investissement représentent 2224,7 milliards de francs CFA. Elles comprennent notamment les dépenses d'infrastructures, les dépenses de développement social et les dépenses de développement durable.



Les dépenses de transferts représentent 400 milliards de francs CFA. Elles comprennent notamment les dépenses de subventions aux collectivités territoriales, les dépenses de transferts aux entreprises publiques et les dépenses de transferts aux ménages.







Propos de Mamadou Moustapha Bâ



À l'issue du vote du budget, le ministre des finances, Mamadou Moustapha Bâ, a déclaré : "Ce budget est un budget de consolidation et de relance. Il vise à soutenir la croissance économique, à améliorer les conditions de vie des populations et à renforcer la cohésion sociale."



Il a également déclaré : "Ce budget est un budget ambitieux. Il permettra, selon nous, de faire du Sénégal un pays émergent d'ici 2030."