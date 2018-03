Mamadou Ndoye, LD-Debout:« Macky se comporte comme un véritable roi » Dans un entretien accordé à Walf tv et Walf fm, l’ancien secrétaire général de la Ld et ancien membre de la coalition Benno Bokk Yaakaar affirme que Macky Sall se comporte comme un véritable roi, en aliénant tous les pouvoirs. Mais, c'est sans doute les calculs et manœuvres du chef de l'Etat pour passer au premier tour.

Interrogé sur les six ans de règne du Président Macky Sall, Mamadou Ndoye, membre fondateur de la LD-Debout, à travers un entretien accordé à Walf tv et Walf fm, déclare que la gouvernance en tant que telle du Président a été mauvaise. «Il y a eu plusieurs illustrations de cette mauvaise gouvernance. Les rapports de l’Armp qui sont sortis avant ceux de l’Ofnac montrent bien le type de gouvernance qui sévit dans ce pays. Mais, si on veut caractériser ce type de gouvernance c’est que l’attachement au pouvoir politique est plus fort que le désir de construire le pays. »



Et de poursuivre, « prenons les postes de développement que contrôle le pouvoir, il y met des gens, si la construction du pays était la première préoccupation du pouvoir, ces gens on va les juger sur la base de critère d’efficacité en ce qui concerne les problèmes de développement. Mais c’est Macky Sall, lui-même, qui prend la parole publiquement qui dit qu’il va les juger sur leurs résultats électoraux et c’est très grave. Il l’a dit et répété ».



Par conséquent, selon l’ancien secrétaire général de la Ld et ancien membre de la coalition Benno Bokk Yaakaar, le développement n’est pas la première préoccupation du Président Macky Sall. C’est se produire en tant que pouvoir qui est sa première préoccupation. Et cela ne construit pas un pays.



Pour lui, le seul problème du président Macky Sall, c’est comment grignoter un électorat et en même temps affaiblir les adversaires pour qu’ils en aient le moins possible.

