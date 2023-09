Mamadou Talla sur le Recensement des agents de collectivités locales : « Nous avons enrôlé 4021 dossiers complets » Rédigé par leral.net le Dimanche 24 Septembre 2023 à 22:12 | | 0 commentaire(s)|

Le Ministre des Collectivités territoriales, de l’Aménagement et du Développement des territoires, Mamadou Talla, s’est prononcé, hier, sur la grève des travailleurs des mairies. Il a assuré que le recensement actuel fait état de 4012 dossiers certifiés conformes, tandis que 8800 autres déjà enrôlés attendent d’être complétés. Pour Mamadou Talla, Ministre des Collectivités territoriales, de […] Le Ministre des Collectivités territoriales, de l’Aménagement et du Développement des territoires, Mamadou Talla, s’est prononcé, hier, sur la grève des travailleurs des mairies. Il a assuré que le recensement actuel fait état de 4012 dossiers certifiés conformes, tandis que 8800 autres déjà enrôlés attendent d’être complétés. Pour Mamadou Talla, Ministre des Collectivités territoriales, de l’Aménagement et du Développement des territoires, des efforts importants ont été faits pour la résolution du mouvement d’humeur noté dans les mairies et autres conseils départementaux. De prime abord, il a fait savoir que cette demande était conforme à la loi 2011-08 du 30 mars 2011, relative au statut général des fonctionnaires des collectivités territoriales. Celle-ci rappelle, en son article 29, que « toute remise en ordre ou revalorisation des traitements ou des suppléments, pour charge familiale ou de tous éléments de la rémunération, applicable aux autres fonctionnaires de l’État, s’applique d’office à la rémunération des fonctionnaires des collectivités territoriales ». Et la même loi précise, selon le Ministre, que « puisque nous sommes dans la libre administration, ces augmentations sont à la charge des collectivités territoriales ». De l’avis de ce dernier, il fallait trouver une solution, avant de pouvoir augmenter ces salaires, et savoir qui est fonctionnaire, qui ne l’est pas, dans chaque collectivité territoriale du Sénégal. « Avec nos partenaires et l’intersyndicale, nous avons travaillé, sous l’impulsion du Centre national de la fonction publique locale et de la formation (Cnfplf), pour faire l’inventaire du personnel, dans l’ensemble des 601 collectivités territoriales du Sénégal », assure Mamadou Talla. Et aujourd’hui, « nous avons 4021 agents, fonctionnaires et non fonctionnaires, dont les dossiers sont certifiés conformes », a dit le Ministre, tout en rappelant l’importance du travail qui a été abattu. Aussi, poursuit-il, 8858 autres ont été enrôlés, avec des dossiers incomplets et, « parmi eux, 3102 agents ne sont pas concernés par ces hausses, car étant des agents contractuels des collectivités territoriales détenteurs de Contrats à durée déterminée (Cdd), de Contrats à durée indéterminée (Cdi), ou du personnel ayant atteint la limite d’âge légale de retraite, au moment du traitement du dossier », ajoute Mamadou Talla. Le Ministre a rappelé avoir demandé aux maires de procéder au paiement des augmentations puisque « la situation est claire maintenant, et nous savons les exécutifs locaux capables d’appliquer ce nouveau barème de traitement salariale ». Il a fait aussi savoir que le ministère des Finances et du Budget a déjà une option pour voir comment accompagner les collectivités locales qui ne sont pas en mesure d’appliquer ces hausses. Mieux, poursuit Mamadou Talla, « le Premier ministre Amadou Bâ a décidé de rencontrer l’intersyndicale des travailleurs pour une solution définitive ». L’autorité a saisi cette occasion pour lancer un appel aux agents des collectivités territoriales, aux maires, aux présidents de conseil départemental, aux organisations faitières pour « qu’on se mobilise pour mettre fin à ce mouvement d’humeur car, depuis un an, nous avons fait un travail important ». Amadou Maguette NDAW GRÈVE DES TRAVAILLEURS DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES Innocence Ntap Ndiaye engage le dialogue La Présidente du Haut conseil du dialogue social (Hcds) invite les travailleurs des collectivités territoriales à suspendre leur mot d’ordre de grève pour sauver la rentrée scolaire, prévue dans deux semaines. Innocence Ntap Ndiaye, qui s’est exprimé, hier jeudi, à l’ouverture d’un atelier du Hcds, organisé à Saly, engage le dialogue entre les grévistes et l’État du Sénégal, pour une sortie de crise. MBOUR – Tout comme la présidentielle de 2024, la grève des travailleurs des collectivités territoriales est sur le bout de toutes les lèvres. À deux semaines de la rentrée scolaire, ce mouvement d’humeur pose une équation à plusieurs inconnues, qui risque de compromettre le retour des écoliers dans les salles. En effet, « les mesures qui doivent être prises sont à forte connotation financière », rappelle la Présidente du Haut conseil du dialogue social (Hcds), non sans inviter les acteurs autour de la table de dialogue. Mme Innocence Ntap Ndiaye estime que les agents des collectivités territoriales ont un rôle de premier plan à jouer en amont, pour une rentrée des classes réussie. « Nous avons d’abord des évènements phares dans le pays qui sont extrêmement importants, nous avons le Gamou et la rentrée des classes. Donc, je les ai appelés, nous avons discuté et je leur ai demandé de suspendre le mot d’ordre, le temps que les mesures qui sont à caractères financiers soient prises », informe la Présidente du Hcds, avec enthousiasme. Il s’agit, selon la Présidente, d’identifier, d’abord, le périmètre d’application des mesures d’extension des résultats des négociations sur le système de rémunération des agents de l’État. « Mais aujourd’hui, à la suite de la mise en place d’une commission, dans laquelle les travailleurs siègent, ils ont pu déterminer un périmètre de travailleurs qui sont en règle et d’autres qui peuvent bénéficier de ces mesures. Ils ne font pas 5000 travailleurs et ils demandent qu’en attendant que le processus se termine, qu’on puisse leur appliquer ces mesures », ajoute-t-elle. D’ailleurs, le Gouvernement du Sénégal n’a pas encore pris de décision, quant à la satisfaction des doléances des travailleurs des collectivités territoriales. Toutefois, Innocence Ntap Ndiaye s’engage à faire les démarches nécessaires auprès du Ministre des Finances et du Budget, pour apporter une solution à cette grève qui risque de bloquer les activités des Sénégalais, notamment la rentrée scolaire. Diégane DIOUF (Correspondant)



Source : Source : https://lesoleil.sn/mamadou-talla-sur-le-recenseme...

Accueil Envoyer à un ami Partager