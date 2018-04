Mame Adama Gueye : «Dans on Adn, Macky Sall n’est pas un démocrate »

Rédigé par leral.net le Mercredi 18 Avril 2018 à 08:15 | | 0 commentaire(s)|

L’avocat Mame Adama Gueye exprime son opposition au projet de loi sur le parrainage. Le responsable du mouvement «Senegaal Bou Bess » et candidat déclaré à la présidentielle de 2019, a dénoncé hier, avec la dernière énergie ce qu’il qualifie de forcing du chef de l’Etat Macky Sall pour réduire ses adversaires à la prochaine présidentielle. « Dans son Adn Macky Sall n’est pas un démocrate. Il ne fait que forcer. En 2007, déjà il a voté malgré qu’il n’avait pas par-devers lui sa pièce d’identité. Malheureusement, son parcours ne rassure pas et n’inspire pas l’optimisme. Haut responsable de l’Etat, il avait fait d’une preuve d’une violence qui ne sied pas son rang. Rien ne garantit qu’il n’adopte pas la même attitude avec le parrainage. Or, il a l’obligation de prendre de la hauteur et non adopter une posture belliqueuse », martèle-t-il. Il s’exprimait hier, lors conférence de presse, renseigne Walfadjiri. Mame Adama Gueye qui annonce sa participation au mouvement de contestation devant l’Assemblée nationale, a déclaré que toute la classe politique est contre cette loi à part Macky Sall. Et même certains de ses partisans de parti à l’en croire sont contre. Aux partisans du « parrainage pour tous » qui fondent leur argumentaire sur le coût de l'organisation des élections, l’avocat propose à la place un bulletin unique.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook