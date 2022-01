Mame Mbaye Niang-Coalition Sénégal 2035 martèle : « Je suis avec Macky Sall aujourd’hui et pour toujours » Le ministre-chef de cabinet du président de la République, tête de file de la coalition Sénégal 2035 et non moins candidat à la mairie de Dakar, Mame Mbaye Niang, a dit tout haut ce que d’aucuns disent tout bas.

Rédigé par leral.net le Mercredi 12 Janvier 2022 à 09:19 | | 0 commentaire(s)|

Parti rendre visite à Ndèye Fatou Diop, épouse du maire sortant de Ziguinchor Abdoulaye Baldé et candidate à la mairie de Gorée, Mame Mbaye Niang a répondu à ses détracteurs qui le taxent de ‘’candidat de l’opposition’’ en ces mots :



« Nous ne sommes pas de l’opposition. Tous ceux qui me connaissent savent que je suis avec le président Macky Sall. J’étais avec lui hier, je suis avec lui aujourd’hui et je serai avec lui demain », a tenu à clarifier le chef de cabinet du président Sall.



A Ndèye Fatou Diop, candidate à la mairie de Gorée, le candidat à la marie de Dakar Mame Mbaye Niang a demandé de ne pas malmener le maire sortant Me Augustin Senghor. ‘’Ngène téguiko nank’’ (il faut l’enlever doucement ndlr), a-t-il dit à l’endroit du maire sortant.



Ensuite, Mame Mbaye Niang a conseillé aux populations de mettre Mme Baldé à la tête de la mairie. D’après lui, elle a les compétences, la vision pour réussir sa mission. C’est dire, selon Mame Mbaye Niang et la coalition Sénégal 2035 qu’à Gorée, le maire sortant Augustin Senghor a du souci à se faire.



A noter dans la foulée qu’après son meeting d’ouverture XXL aux Parcelles Assainies samedi dernier, le candidat à la ville de Dakar de la coalition Sénégal 2035 a bénéficié d’un soutien de taille, en la personne du maire sortant de Ziguinchor Abdoulaye Baldé. L’union a été officialisée dimanche dernier à Gorée.

Sud Quotidien



Par Fara Michel Dièye Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook