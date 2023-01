Mame Mbaye Niang sur Sonko: "A la Dic, il a rasé les murs comme un cagna, kathieu rek lay def"

Le ministre du Tourisme et des Loisirs, Mame Mbaye Niang, n'a pas raté Ousmane Sonko, lors d'une émission à la Itv. A l'en croire, "Ousmane Sonko, à la Dic a rasé les murs comme un cagna. Il suait, bégayait, allait et venait aux toilettes. En fin de compte, il a dit aux enquêteurs qu'il s'est trompé en voulant dire IGF, il a dit IGE. Mais comme il n'a pas apporté de preuves, tout sera clair au tribunal. Je ne veux pas de médiation comme ont tenté de le faire certains députés. S'il a dit la vérité, je démissionne de mon poste et me constitue prisonnier", a souligné Mame Mbaye Niang.