Mameboye Diao Portrait d’un Natif de Fouladou aux ambitions présidentielles

Le DEUG en Sciences Juridiques et politique option Sciences Politiques obtenu en 1993, Mame Boye Diao a décroché toujours à l’UGB, une maîtrise en Sciences Politiques, option Relations Internationales en 1996.



Entré à l’ENA en 1998, il en ressort avec le titre d’Inspecteur des Impôts en 2000.



Celui qui a été directeur des Services Régionaux a ainsi inauguré sa carrière comme Chef de l’IFAC au Centre des Services Fiscaux (CSF) de Dakar Plateau 2 (2000- 2005).



Puis, Mame Boye Diao devient Chef de l’UFP au CSF de Dakar Plateau 1, avant d’être promu Chef du CSF de Fatick (2007- 2011), puis celui du CSF des Parcelles Assainies (2011- 2014).



Mame Boye Diao a assumé à ce titre les fonctions de Chef de Centre, receveur des Domaines, Conservateur de la Propriété et des droits fonciers, assiette et recouvrement des impôts directs et indirects, assiette des impôts locaux etc.



C’est en mars 2014 qu’il est nommé à la tête de la nouvelle Direction des Services fiscaux régionaux.



Ardent défenseur du Plan Sénégal Emergent du Président Macky Sall, El Hadji Mamadou Diao, a pris part à des séminaires nationaux et internationaux dans le cadre du renforcement des capacités.



Ainsi, en plus du Séminaire international d’échanges sur la TVA sous l’égide de la Direction général des impôts de la France à Noisy-le- Grand (2011), Mame Boye Diao a subi une formation en contrôle sur pièces et sur place à Clermont – Ferrand en France (2010).



En outre, il a participé à plusieurs séminaires organisés par le PAPNBG du Ministère de l’Economie et des Finances notamment en management des agents de la DGID à Saly Portudal (juin 2009); en comptabilité matières (avril 2008) et en informatique (mars 2007).



C’est en Août 2017, que Mame Boye est promu directeur des Services fiscaux à la Direction générale des Impôts et Domaines. Bref, Mame Boye Diao a mis sous sa compétence l'ensemble des centres des services fiscaux du Sénégal.



Il faut aussi rappeler qu'en 2007, Mame Boye Diao fut le plus jeune chef de Centre régional. De la même manière, il était le plus jeune chef de Centre à Dakar quand il occupait le poste de chef de Centre des Parcelles assainies. Par suite Directeur des domaines à la DGID et actuel Directeur Général de la Caisse des Dépôts et Consignations (à suivre)....



Un candidat incarnant le leadership à même d' inspirer la jeunesse Sénégalaise.