Manar Sall, Directeur général de Petrosen Trading & services: « Nous voulons que tous les Sénégalais puissent accéder au gaz butane et au même prix » Rédigé par leral.net le Mardi 2 Avril 2024 à 21:43 | | 0 commentaire(s)|

Après les stations-service, Petrosen Trading & Services vient de se lancer dans la distribution du gaz butane en mettant sur le marché ses propres bouteilles. Dans cet entretien, son Directeur général, Manar Sall, revient sur les enjeux de ce projet dont le coût est estimé à 20 milliards de FCfa. Entretien réalisé par Seydou KA […] Après les stations-service, Petrosen Trading & Services vient de se lancer dans la distribution du gaz butane en mettant sur le marché ses propres bouteilles. Dans cet entretien, son Directeur général, Manar Sall, revient sur les enjeux de ce projet dont le coût est estimé à 20 milliards de FCfa. Entretien réalisé par Seydou KA Petrosen T&S vient de se lancer dans la distribution du gaz butane. Pourquoi avez-vous jugé nécessaire de vous positionner sur ce marché ? Nous avons décidé d’entrer dans la distribution du gaz butane pour plusieurs raisons. Tout d’abord, parce qu’il s’agit d’un marché porteur avec une croissance moyenne de 5 % par an depuis plusieurs années. Ensuite, nous voulons accélérer, en tant qu’instrument d’application de la politique énergétique de l’État, la butanisation. Vous savez certainement que beaucoup de ménages ruraux et dans la banlieue de Dakar utilisent encore du charbon de bois pour la cuisson ; ce qui accélère la déforestation et expose les usagers à des émanations nocives pour leur santé. Enfin, nous voulons pénétrer ce marché aussi au nom de l’équité territoriale, et ce, du fait de l’absence de péréquation transport –un système de remboursement qui existe pour les carburants– la bouteille de gaz coûte plus cher à Tambacounda ou à Sédhiou qu’à Dakar. Notre objectif est que tous les Sénégalais puissent accéder au gaz butane et au même prix. Pouvez-vous revenir sur le coût de ce projet et le dispositif de distribution ? L’investissement total est de l’ordre de 20 milliards de FCfa avec l’achat de bouteilles et de mini centres emplisseurs dans les régions. Ces derniers vont nous permettre d’éviter de ramener les bouteilles sur Dakar pour leur emplissage puisque les centres emplisseurs sont actuellement à Dakar. La première phase (acquisition de 250 000 bouteilles et de 3 mini centres emplisseurs) va coûter 9,5 milliards de FCfa. Le produit sera acheminé en vrac dans des camions dédiés à cet effet vers les mini centres emplisseurs régionaux. Les bouteilles de 12,5 kg sont déjà sur le marché, mais pour les autres formats, nous allons commencer avec le marché intérieur. En attendant le démarrage de l’exploitation du gaz, comment Petrosen T&S compte-t-elle s’approvisionner ? L’approvisionnement du pays en gaz butane se fait actuellement par importation. Petrosen T&S y joue un rôle majeur en étant en charge de l’importation de 60 % des besoins du marché. Ce schéma sera maintenu jusqu’à la disponibilité de notre gaz butane. Ces dernières semaines, une tension est notée sur le marché de distribution du gaz butane à cause des problèmes d’échange de bouteilles entre acteurs du marché. Comment Petrosen T&S va-t-elle s’insérer dans ce dispositif ? L’interchangeabilité des bouteilles est un système mis en place pour servir le client de la meilleure des façons possibles. Aucun traitement de faveur ne sera accordé à Petrosen T&S. Donc, nos bouteilles viendront s’ajouter au parc de bouteilles disponibles pour le client afin de réduire ce qui est communément appelé « la pénurie de bouteilles ». Pouvez-vous nous faire le point sur le projet de construction de 120 à 130 stations-service que vous avez initié ? Ce projet ambitieux vise l’équité territoriale, chère au Chef de l’État, afin que tous les Sénégalais puissent avoir accès à une énergie de qualité, au moindre coût et respectueuse de l’environnement. Notre volonté est que chaque Sénégalais puisse trouver une station-service dans un rayon de 20 kilomètres. Notre plan de développement prévoit une quarantaine de stations-service à la fin de cette année. À ce jour, nous sommes à 20 stations opérationnelles et une dizaine en construction. Partant de votre expérience à ExxonMobil et Ola, quel regard portez-vous sur l’évolution du marché africain du « trading » et de la distribution de produits pétroliers ces dernières années ? Le marché africain de la distribution de produits pétroliers a beaucoup évolué au cours de la dernière décennie avec le départ des majors anglo-saxons (ExxonMobil, Texaco, Shell, Bp) qui ont été remplacés par des sociétés à vocation régionale (Ola, Engen), par des traders (Addax/Oryx, Trafigura…) et des sociétés nationales (Petronas, Adnoc, Nnpc, Enoc…). Petrosen s’inscrit dans cette démarche avec une société nationale pour servir au mieux les Sénégalais. Je profite de l’opportunité que vous me donnez pour féliciter toute l’équipe de professionnels de Petrosen T&S qui ne ménage aucun effort pour donner corps à cette vision de rendre disponible pour les Sénégalais une énergie de qualité, au moindre coût et respectueuse de l’environnement.



Source : Source : https://lesoleil.sn/manar-sall-directeur-general-d...

Accueil Envoyer à un ami Partager