Mandat de Dépôt : Bougane Gueye Dani placé en détention Rédigé par leral.net le Lundi 21 Octobre 2024 à 18:55 | | 0 commentaire(s)|

Sénégal Atlanticactu/ Bougane Gueye/ Saliou Ndong Bougane Guèye Dani a été placé sous mandat de dépôt par le procureur de la République, selon les informations communiquées par son avocat, Me El Hadji, sur les ondes de la radio Alkuma FM. Le leader de Geum Sa Bopp et membre de la Coalition Samm Sa Kaddu comparaîtra en flagrant délit le 30 octobre 2024 à Tambacounda (à l'est du pays).



Source : Source : https://atlanticactu.com/mandat-de-depot-bougane-g...

