Mandat de dépôt : Le verdict est tombé pour El Hadj Malick Ndiaye et le parquet débouté

Rédigé par leral.net le Mardi 17 Octobre 2023 à 19:18 | | 0 commentaire(s)|

La Chambre d’accusation de la Cour d’appel de Dakar s’est prononcée sur l’affaire El Hadji Malick Ndiaye ce mardi 17 octobre. L’appel du Parquet contre l’ordonnance de refus de mise sous mandat de dépôt de ce responsable de Pastef est évoqué à l’audience, et l’avocat Me Moussa Sarr a confié que le parquet a été débouté.



D’après Me Moussa Sarr, le procureur de la République qui avait interjeté appel de l’ordonnance de refus de placement sous mandat de dépôt d’El Hadj Malick Ndiaye a été débouté. « Suite à l’appel du parquet, la Chambre d’accusation de la cour d’appel de Dakar a confirmé, en son audience de ce jour, l’ordonnance de refus de placement sous mandat de dépôt de Malick Ndiaye« , a déclaré le conseil du responsable de l’ex-Pastef.



Cette juridiction a ainsi confirmé la décision prise par le juge d’instruction du 1er cabinet Oumar Maham Diallo. A retenir, El Hadj Malick Ndiaye bénéficie d’une liberté provisoire assortie d’un contrôle judiciaire.



