Manifestation à Dakar: La station Total de Castor et le magasin Auchan saccagé, un véhicule de la Senelec incendié

Rédigé par leral.net le Lundi 15 Mai 2023

La situation reste toujours tendue dans le pays suite à la convocation de Ousmane Sonko, demain dans l’affaire Sweet Beauty.



En effet à l’image de Ziguinchor, des manifestations ont été aussi notées à Dakar, ce lundi plus précisément à Castor, où les jeunes ont saccagé la station Total située au rond-point et brulé un véhicule devant le portail de la Société nationale d’électricité (Senelec).



Mais ce n’est pas tout, car le magasin Auchan situé à Castor a été attaqué par les manifestants.



