Manifestation meurtrière de la semaine dernière : les familles des victimes toujours dans la psychose.

Le Sénégal a vécu la semaine dernière des moments très sombres qui marqueront à jamais son histoire. Des manifestations avaient éclaté un peu partout dans le pays, stoppant toutes les activités et dans foulée causant la mort 16 jeunes.

Une semaine après, la situation est revenue à la normale, mais le pays panse toujours ses plaies. Dans la banlieue dakaroise et dans quelques quartiers de Dakar, les familles endeuillées par les manifestations, pleurent toujours leurs fils...



À cet effet, Dakaractu a fait un tour auprès de trois familles qui ont perdu des proches lors de ces échauffourées. Ibrahima Drago (24 ans), Bassirou Sarr (31 ans) habitant à Pikine et El Hadj Mamadou Sidibé Cissé (27 ans) font tous partie des 16 jeunes qui ont été tués par balles lors des manifestations de la semaine dernière.



Aujourd’hui les familles des victimes, notamment les mères, sont dans le tourment, car les corps de leur fils ne sont pas encore rendus, mais se disent très écœurées de la façon dont leurs fils ont été tués. Ils demandent toutes que la justice fasse son travail...



