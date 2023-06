Manifestation sur la VDN ce samedi : Le F24, « attentive » au secteur privé et à « la population », surseoit à sa marche Rédigé par leral.net le Samedi 10 Juin 2023 à 00:52 | | 0 commentaire(s)|

Après la plénière du comité exécutif de la plateforme F24, une déclaration a été faite ce vendredi, suite à l’interdiction du préfet de Dakar pour les manifestations des 9 et 10 juin 2023. Une décision qui, selon la plateforme citoyenne, relève d’un alibi fallacieux.

Il a été retenu, après concertation au niveau de la plateforme F24, de surseoir à la marche de demain. Pour Mamadou Mbodj, coordonnateur de la plateforme, « il a été question de prendre en compte toutes les préoccupations des sénégalais. Il était nécessaire alors de surseoir à la manifestation avec l’approche de la fête de Tabaski pour que les populations puissent vaquer normalement à leurs occupations », dira Mr Mbodj.

Aussi, la plateforme a tenu compte de la médiation du secteur privé qui, selon le coordonnateur, a fait part de ses préoccupations sur les incidents qui se sont déroulés et leur impact sur l’économie du pays. « Nous avons décidé aussi, pour ne pas participer à causer du préjudice à ces entrepreneurs, ces artisans et hommes d’affaires, d’annuler les manifestations prévues dans un contexte aux multiples préoccupations », considère la plateforme F24.

Mamadou Mbodj et ses camarades restent toutefois dans leurs principes et objectifs notamment la 3e candidature de Macky Sall, les restrictions des libertés et la liquidation d’opposants...

Source : Source : https://www.dakaractu.com/Manifestation-sur-la-VDN...

