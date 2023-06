Manifestations après le verdit condamnant Sonko : Retour sur une folle journée à Mbour

Les attaques ont commencé par le marché central, dès le matin, où des pneus ont été brulés, avant que les FDS réussissent à disperser la foule. Les marchands ont rapidement fermé boutique pour sauver leurs biens contre les éventuels débordements.



Ensuite, la foule s’est déplacée vers d’autres endroits stratégiques de la ville. On pourrait même parler de plusieurs foyers de tension dans la ville, puisqu’au même moment, l’axe Rond-Point Mamadou Diop vers le centre a commencé à vivre les incursions des manifestants. C’est alors que les choses ont commencé à prendre un air sérieux.



En effet, l’intervention des FDS a réussi à renforcer la détermination des jeunes qui ont détruit tout sur leur passage. La station Shell a été saccagée, les pompes défoncées, la boutique vandalisée.



Un peu plus loin, le Magasin Auchan, principale cible des assaillants qui avaient réussi en Mars dernier à se l’offrir. Cette fois-ci, les choses ne se sont pas déroulées comme voulu.



Les manifestants se sont heurtés à la pugnacité des FDS, même si la gendarmerie a fini par venir prêter main forte à la police qui avait fini par être repoussée par les manifestants.





L’objectif des manifestants était visiblement d’attaquer et de piller le magasin Auchan de Mbour, à l’instar des autres magasins un peu partout sur le territoire national. Mais, l’escadron de la gendarmerie ne s’est pas laissé faire. Soutenu en cela par la brigade spéciale de la BIP de Saly, les forces de l’ordre ont réussi à contenir les assauts jusque tard dans la nuit.



En effet, avec les assauts répétés des manifestants qui, quelques fois ont fait reculer les gendarmes du croisement du Stade Caroline Faye à la porte d’Auchan, les FDS ont pu assurer la sécurité des lieux, avec des grenades lacrymogènes qu’ils échangeaient avec les manifestants contre des jets de pierres et de cocktails Molotov.



Mais, il faut dire que les manifestants étaient plus que jamais déterminés à se faire le magasin, symbole de la soumission française, à leurs yeux. Ils sont finalement parvenus à leurs fins. Avant cela, ils se sont défoulés sur la boutique de KFC qui a été saccagée et pillée.



A l’instar des autres parties du pays, les jeunes scandaient un slogan en chœur : « Libérez Sonko, libérez Sonko ».