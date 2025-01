Manifestations aux Agnams suite à la levée de l’immunité de Farba Ngom Rédigé par leral.net le Lundi 27 Janvier 2025 à 12:02 | | 0 commentaire(s)|

Sénégal Atlanticactu/ Farba Ngom/ Saliou Ndong Après la levée de l’immunité parlementaire du député-maire des Agnams (Nord), Farba Ngom, des manifestations ont éclaté ce vendredi soir dans la commune. Des jeunes en colère ont exprimé leur mécontentement en incendiant des pneus et en érigeant des barricades sur la route nationale 2 ainsi que dans d’autres […] Sénégal Atlanticactu/ Farba Ngom/ Saliou Ndong Après la levée de l’immunité parlementaire du député-maire des Agnams (Nord), Farba Ngom, des manifestations ont éclaté ce vendredi soir dans la commune. Des jeunes en colère ont exprimé leur mécontentement en incendiant des pneus et en érigeant des barricades sur la route nationale 2 ainsi que dans d’autres secteurs de la localité, selon PressAfrik. Il convient de souligner que, plus tôt dans la matinée, des chefs religieux de la région avaient organisé des prières collectives pour implorer la grâce divine en faveur de Farba Ngom et pour appeler à la paix dans le pays.



Source : Source : https://atlanticactu.com/manifestations-aux-agnams...

