Manœuvre nationale Saloum 2024 : Le général Birame Diop,hier, à la cérémonie de clôture Le Général 2S Birame Diop, Ministre des Forces armées, a présidé la clôture de la manœuvre nationale Saloum 2024 ce jour à Toubacouta à l’occasion de la journée VIP marquée par un grand défilé militaire, en présence des autorités locales et de nombreuses populations.

Organisée tous les deux ans, cette activité permet à toutes les Forces de défense et de sécurité de mettre à l’épreuve leurs capacités de coordination dans la gestion d'une crise majeure.



Ces manœuvres sont aussi une occasion de conduire des actions civilo-militaires. Saloum 24 a permis 1307 consultations gratuites, 27 interventions chirurgicales et la réfection de l’école primaire de Taiba Nemanding



