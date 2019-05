Manque d'eau à Koutal: Les populations accusent l'Ofor et menacent de porter plainte

Rédigé par leral.net le Mercredi 22 Mai 2019 à 04:40 | | 0 commentaire(s)|

Les habitants du village de Koutal se sont réunies en assemblée générale pour discuter autour des problèmes liés au manque d'eau qui continue de leur rendre vie difficile depuis très longtemps. " La panne du forage est l'oeuvre de l'Office des forages ruraux (Ofor) qui a changé notre pompe par une autre. Et nous voulons informer l'opinion et le Chef de l'Etat de cette situation" a déclaré Alioune Cissé Ndiaye au micro de leral Tv. Selon le représentant du chef du village, le manque d'eau a affecté le quotidien des élèves. "Cette situation ne pas perdurer" insiste t-il avant d'annoncer que le village va déposer une plainte contre l'Ofor.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos