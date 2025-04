Manque d’eau à l’hôpital régional de Ziguinchor : une situation alarmante Rédigé par leral.net le Lundi 14 Avril 2025 à 13:13 | | 0 commentaire(s)|

Sénégal Atlanticactu/ Pénurie d’eau/ Ziguinchor/ Serigne Ndong Une pénurie d’eau sévère frappe l’hôpital régional de Ziguinchor ce lundi, plongeant patients et accompagnants dans une situation préoccupante. D’après les informations de PressAfrik, cette crise de l’eau s’étend à l’ensemble de la région sud du Sénégal. Un agent de l’hôpital, contacté par la rédaction, a confirmé l’ampleur […] Sénégal Atlanticactu/ Pénurie d’eau/ Ziguinchor/ Serigne Ndong Une pénurie d’eau sévère frappe l’hôpital régional de Ziguinchor ce lundi, plongeant patients et accompagnants dans une situation préoccupante. D’après les informations de PressAfrik, cette crise de l’eau s’étend à l’ensemble de la région sud du Sénégal. Un agent de l’hôpital, contacté par la rédaction, a confirmé l’ampleur de la situation : « Ce n’est pas uniquement l’hôpital qui est touché, c’est toute la zone qui en souffre. » Les services de la Sénégalaise des Eaux (SEN EAU), joints par téléphone, ont reconnu les perturbations et les ont attribuées à des travaux en cours. « Il s’agit effectivement d’interventions techniques qui causent ces désagréments, mais le retour à la normale est prévu prochainement », ont-ils indiqué. En attendant, l’établissement hospitalier doit faire face à des conditions particulièrement difficiles. L’absence d’un accès régulier à l’eau complique la prise en charge des malades et suscite une vive inquiétude au sein de l’hôpital.



Source : Source : https://atlanticactu.com/manque-deau-a-lhopital-re...

Accueil Envoyer à un ami Partager