Mansour Faye sur la Présidentielle 2019 : "La certitude, c'est Dieu. Dieu seul sait qui va gagner (...) il faut être toujours prudent"

Le frère de la Première Dame et non moins ministre de l'Hydraulique n'est pas de ceux, parmi les responsables du parti au pouvoir, qui sont certains que le Président Macky Sall, candidat à sa propre succession, va gagner l'élection du 24 février 2019, à l'issue du premier tour.



Invité à l'émission "Grand Jury" sur la Rfm, Mansour Faye a dit n'avoir aucune certitude sur la victoire de son beau-frère. "La certitude, c'est Dieu. Dieu seul sait qui va gagner (...) il faut être toujours prudent", a-t-il répondu au journaliste Mamadou Ibra Kane, qui voulait savoir s'il pensait comme certains responsables de l'Alliance pour la République (Apr) que Macky va passer au premier tour de la Présidentielle.



Néanmoins, le maire de saint-Louis pense que le bilan du président de la République "et la configuration actuelle de l'opposition" plaident en faveur d'une victoire au premier tour de la coalition au pouvoir.



Pressafrik.com