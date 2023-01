Marchands no grata sur leur "patrimoine": Le Collectif Set Setal de Foire vilipende la mairie Rédigé par leral.net le Mercredi 4 Janvier 2023 à 22:45 | | 0 commentaire(s)| Le torchon brûle entre la municipalité de Yoff et le Collectif Set setal de Foire. En effet, les riverains veulent un meilleur cadre de vie , alors que la mairie ne cesse de donner des autorisations aux marchands qui s'installent sur ce qu'ils appellent leur patrimoine. Ils interpellent l'Ageroute, DSCOS pour trouver une solution à cette affaire et ont trouvé en la coupable idéale la mairie.



Idrissa Elwalid Sow



