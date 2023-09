Marché de Thiaroye : Blocage du Parc d'Oignons Crée un Chaos Commercial, les Commerçants Sonnent l'Alerte

Chapeau : "La situation au marché de Thiaroye devient de plus en plus chaotique, notamment au niveau du parc d'oignons, où presque toutes les entrées sont bloquées par les autorités en raison de problèmes d'accessibilité. Les commerçants, dont les chiffres d'affaires chutent rapidement, réclament la levée de ce blocus pour permettre aux clients et aux camions de transport d'accéder au parc d'oignons. Une situation qui suscite des préoccupations croissantes parmi les acteurs économiques de la région. Ibrahima Khalil Dieme nous apporte plus de détails sur cette situation préoccupante.