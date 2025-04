Marché des titres publics : Les pays de l’Umoa ont levé 2970,07 milliards au 1er trimestre 2025

La Côte d’Ivoire a encaissé plus de la moitié des fonds mobilisés durant le premier trimestre de l’année 2025 sur le marché primaire du marché des titres publics de l’Union économique et monétaire Ouest africaine (Uemoa).



Le volume total des fonds levés par le trésor public ivoirien est de 1 506,77 milliards de francs Cfa au cours du premier trimestre 2025, représentant 51% d’argent levé sur le marché.



Le Sénégal a levé 361,13 milliards de francs Cfa au cours du trimestre sous revue, représentant 12% des fonds levés par les Etats membres de l’Union.



Le Niger vient derrière le Sénégal avec 278,78 milliards de francs Cfa soit 9% du volume total mobilisé sur le marché.



Le Burkina Faso (224,52 milliards de francs Cfa), le Mali (203,57 milliards de francs Cfa) et le Togo (208,85 milliards de francs Cfa) ont levé, chacun, 7% du montant total des fonds mobilisés sur le marché des titres publics (marché primaire).

La Guinée Bissau a encaissé 4% des fonds soit 106,96 milliards de francs Cfa, devant le Bénin a qui empoché 79,50 milliards de francs Cfa représentant 3% de l’argent total mobilisé.

Bassirou MBAYE

2970,07 milliards de francs Cfa, c’est le volume total mobilisé sur le marché primaire des titres publics émis par adjudication pour le premier trimestre de l’année 2025. Ceci ressort du 36e numéro du rapport intitulé ‘’Statistiques du marché des titres publics’’ de Umoa-Titre, rendu public ce 18 avril 2025.Source : https://www.lejecos.com/Marche-des-titres-publics-...