Marché gré à gré de 71 milliards FCfa entre ACD et le Ministère de la Santé : La Directrice générale de Tahar Projects dément ACD et révèle le deal...

« Suite aux révélations lu dans l'article d'"Africa Intelligence" paru le 1er décembre 2023 et repris largement par la presse nationale sénégalaise, concernant le marché gré à gré d'un montant de 71 milliards de nos francs Cfa, attribué à la société ACD par le ministère de la Santé et de l’cAtion sociale, je viens par la présente apporter ma part de vérité dans cette nébuleuse et scandalisante affaire, qui ternit l’image de notre pays, plus particulièrement du ministère de la Santé et de l’Action sociale, suite à l’affaire des 1.000 milliards francs Cfa de la COVID-19.



À la suite d’une dénonciation faite par un agent du ministère de la Santé, sur un marché de gré à gré de 71 milliards FCfa entre le Ministère de la Santé et de l’Action sociale et l’entreprise ACD, sur financement de la banque allemande KFW et malgré les dénégations de la concernée, des voix s’élèvent pour relever le caractère irrégulier du marché et ses motifs infondés, qui auraient conduit à la surfacturation de plus 20 milliards Cfa », a-t-elle dit.



Ainsi, un membre du bureau des fournisseurs est revenu sur ce dossier, pour démentir, point par point, la sortie de la patronne de ACD. Selon elle, « ce marché, contrairement à ce qu’a répondu Mme Cissé, n’est pas régulier et n’est pas le même que ceux conclus avec les hôpitaux comme Le Dantec, puisqu’il a été conclu en 24 h seulement, par entente directe et cela, sans que la DCMP ne prenne de mesures idoines pour procéder aux vérifications nécessaires, puisque saisie le 15, elle a répondu le jour suivant, précisément le 16, soit en l’espace de 24 h. Il faut préciser que même un marché d’un montant de 10 millions FCfa, prend au minimum, une semaine auprès des corps de contrôle pour vérification ».



D’après "La Tribune", elle ajoute : « Comment ce marché a pu être approuvé par le Ministère des Finances, sur la base d’une simple lettre d’intention (term-sheet), alors qu’au même moment des milliers de lettres d’intention dorment dans les tiroirs du Ministère que dirige Dr. Marie Khémesse Ngom. Il s’y ajoute aussi que la patronne de ACD, la société indexée, n’avait nullement contesté devant ses pairs, à l’occasion d’une réunion du bureau de l’association des fournisseurs de matériels médicaux, avoir été à l’origine de la proposition qui datait de 2022, laquelle vient d’être approuvée. Ce qui remet en cause le motif d’urgence impérieuse allégué ».