Marième Faye Sall, championne de natation ?

Cette annonce sur la Première Dame va vous surprendre. Figurez-vous que Marième Faye Sall était une grande nageuse. Et oui ! Elle a même été championne de cette discipline. C’est elle-même qui l’a révélée à la reine Letizia, femme du roi Felipe d’Espagne.



Selon "Les Echos" qui rapporte l'info ce jour, les Espagnols qui ont fait l’annonce, ont même parlé du style de la Première Dame. D’après eux, même si Marième Faye Sall semble une femme modeste et peu intéressée par les tendances, du moins occidentales, la vérité est qu’elle dispose d’une importante collection de sacs à main et d’accessoires de grandes marques.