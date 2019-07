Marketing territoriale : Le Ministre Oumar Guèye demande à s’inspirer du Maire de Sandiara

Le Maire de Sandiara a été cité en exemple dans la matérialisation de l’acte III de la décentralisation. Il a réussi à travers le marketing territorial à rendre attractive sa localité et attirer des investisseurs.



Le Ministre des collectivités territoriales, Oumar Guèye a demandé au cours d’un Crd, aux autres Maires de Communes de s’inspirer de cet exemple pour rendre plus attractive leurs localités.



D’après lui, vendre la destination communale est une nécessité pour capter des investissements et tendre vers le développement local.



