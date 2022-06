Massalikoul Djinane: un manifestant tué par les flammes, après avoir brûlé un pneu (Police) Ce vendredi 17 juin 2022, au cours des manifestations, un corps sans vie d’un individu de sexe masculin non encore identifié, a été découvert au quartier Bop, près de la Mosquée Massalikoul Djinane, renseigne un communiqué du Bureau des Relations Publiques de la Police.

Lequel communiqué fait savoir: " d’après les premières constatations effectuées et des renseignements recueillis sur place, il s’agirait d’un manifestant.



En effet, c’est quand ce dernier voulait allumer un pneu avec un liquide inflammable, que ses habits ont pris feu, causant malheureusement son décès ", révèle le document.



Le corps sans vie a été acheminé à l’hôpital Aristide Le Dantec pour les besoins de l’autopsie. Une enquête est ouverte en vue de l’identifier et déterminer avec exactitude les circonstances de son décès.



La Police Nationale, comme Leral, s'inclinent devant la mémoire du défunt.

