Massaly massacre Guy Marius Sagna: "C'est un petit type qui fait la honte de tout un peuple..."

Le Président du parti Union Pour une Nouvelle République (UNR), Mouhamadou Lamine Massaly, n'a pas mis de gants pour tirer à boulets rouges sur l'opposition et, notamment, sur l'activiste Guy Marius Sagna.



Réagissant sur les récents événements, le PCA de l’ONFP, claque: « Le comportement de l'opposition est indigne. Guy Marius Sagna, par exemple, agit comme un barbare. Voilà un petit type qui fait la honte de tout un peuple. Il faut qu'il arrête de s'en prendre à nos institutions. C'est un couard parce que pour une petite plaie au genou, il a fui et laissé les jeunes au front".



Massaly, de corser la dose:" Guy Marius Sagna et consorts sont en mission commandée pour brûler le Sénégal et provoquer la chute de nos croyances confrériques. Qu'ils se le tiennent pour dit: nous allons leur faire face par tous les moyens. Ce que nos aïeux ont construit au prix de mille sacrifices, nous ne le laisserons pas être sabordé par des pyromanes enivrés par la soif du pouvoir".





Sur l'appel à manifester lancé par Ousmane Sonko, le Président du Conseil d'Administration de l'Office National de Formation professionnelle (ONFP), de réagir:"Les jeunes ont maintenant compris le faux jeu de Ousmane Sonko. Ce dernier a peur de la tenue de son procès avec Adji Sarr, mais aussi avec Mambaye Niang ce jeudi, d’où tout le sens de son discours si violent. Personne ne croit plus à ce menteur. Il est, à ce jour, disqualifié par le peuple souverain".



Mouhamadou Lamine Massaly

Président de l’UNR

PCA ONFP