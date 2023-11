Massaly met sur la table 200 millions FCFA pour financer tous les groupements de femmes des trois communes, adoube Amadou Bâ et tire sur les maires de Thiès Rédigé par leral.net le Dimanche 5 Novembre 2023 à 21:38 | | 0 commentaire(s)|

Dans le cadre de ses activités un "week end, un quartier", le leader du parti Union pour une Nouvelle République (UNR) et membre de la coalition BBY, Mohamed Lamine Massaly était à la Cité Lamy pour y rencontrer les femmes afin d'échanger avec elles sur le bilan du Président Macky Sall, sur le candidat de BBY, Amadou Bâ et sa ferme volonté de les soutenir.

Il en a profité pour mettre sur la table 200 millions FCFA pour financer les femmes des trois communes de Thiès (Est, Ouest et Nord). Par rapport à ses financements, le leader UNR/BBY a décidé de laisser une marge de six mois voire un an aux groupements bénéficiaires afin de leur donner le temps, la latitude et en toute tranquillité de travailler pour pouvoir payer sans pression. Poursuivant son speech, Massaly est d'avis que les nouveaux maires ne s'intéressent aucunement aux préoccupations des populations. "Les nouveaux maires ont des problèmes de prébende, de sinécure. Ils ne s'intéressent qu'à leurs problèmes et non à ceux des populations", a-t-il craché. Il a également invité les populations à parrainer son candidat Amadou Bâ pour qu'il puisse remporter la présidentielle 2024 dès le premier tour.



S'en prenant à l'opposition et l'ex-Yewwi Askan Wi (YAW), Massaly de faire remarquer que "c'est eux qui avaient demandé le départ de Doudou Ndir et Cie le 4 décembre 2021 parce que leur mandat avait expiré depuis belle lurette". Selon lui, "les manœuvres ne passeront pas". Car, pour satisfaire la demande de l'opposition, dit-il, le Président Macky Sall a choisi une nouvelle équipe à la tête de la CENA.





