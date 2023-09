Master en communication : l’E-jicom et CANAL+ Services offrent une bourse

Dans le but d’encourager l’excellence et de favoriser la formation et l’insertion de jeunes professionnels compétents dans le domaine des médias, de l’information et de la communication, l’E-jicom, en partenariat avec Canal+ Services, lance un appel à candidatures pour une bourse d’excellence, cycle Master, pour la rentrée 2023-2024.



L’appel est ouvert aux jeunes Africains, titulaires d’une licence en journalisme ou communication, en lettres, sciences humaines ou sociales ; ou dans des disciplines similaires, et qui souhaitent poursuivre leurs études de Master en communication.



L’objectif visé à travers cette bourse est d’encourager l’excellence, de promouvoir l’employabilité des jeunes ainsi que la recherche dans le secteur des médias, des TIC et de la communication, en conformité avec les missions et valeurs de l’E-jicom.



Il s’agit en outre pour les deux partenaires, de contribuer à la formation de jeunes directement opérationnels dès la fin de leurs études, en leur offrant une formation en alternance Ecole/Entreprise tout le long de leur cursus, grâce au partenariat avec Canal+ Services.



La bourse est ouverte à tous les ressortissants africains souhaitant poursuivre leurs études en Master à l’E-jicom (sciences de l’information et de la communication). La bourse comprend la prise en charge intégrale des frais d’études à l’E-jicom sur deux ans ainsi qu’un pécule mensuel versé à l’étudiant pendant la durée de ses études (deux ans). Toutefois, la bourse ne couvre pas de frais de voyage pour les candidats qui résident hors de Dakar.



