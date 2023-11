Matam - Entreprise Marocaine Sintram Oil : Les travailleurs exigent leurs 3 mois d’arriérés de salaire

La dernière fois que les travailleurs de Sintram ont vu la couleur de leur argent, c’était il y a plus de 90 jours. Une éternité pour ces pères de famille qui, pour la plupart, ont quitté leurs localités pour venir s’installer à Ourossogui. ‘’Nous voulons notre argent coûte que coûte’’. C’est le refrain entonné par la dizaine de manifestants qui ont pris d’assaut les locaux du bureau sis au quartier Moderne 3 de Ourossogui.



Ne trouvant pas d’interlocuteurs sur place, ils se sont rués vers l’appartement du directeur des travaux de Sintram pour se défouler sur les portes. Un vacarme indescriptible qui a fait sortir leur patron avec des menaces de plainte à la gendarmerie.



Après quelques échanges musclés, la tension a baissé d’un ton et les manifestants ont fini par sortir et faire leur déclaration à la presse. ‘’Nous sommes excédés par la situation actuelle. Nous travaillons sans salaire depuis deux mois et on en est au troisième mois. Le plus difficile dans cette situation est que nous n’avons aucune information crédible de la direction qui est ici. Nous voulons qu’ils nous disent quand ils vont verser nos salaires’’, s’est emporté Modou Mbow, conducteur de grue à Sintram.



Lassés par les promesses de paiement non tenues, ces travailleurs ont décidé de prendre l’opinion nationale à témoin. ‘’Nous sommes en mouvement d’humeur pour exiger le paiement de nos arriérés de salaire. Cela fait maintenant trois mois que la société ne nous a pas payés. Parmi nous, il y a des travailleurs dont les contrats ont été rompus depuis deux mois, mais qui n’ont toujours pas perçu leurs indemnités. Nous avons été trop patients avec la direction et maintenant nous avons atteint nos limites. Nous exigeons nos salaires et nous sommes prêts et déterminés pour rentrer dans nos fonds’’, avertit Ameth Sy.



En effet, ces travailleurs semblent désespérés. Mus par leur instinct de survie, ils prévoient d’utiliser la méthode forte pour faire plier leur direction.



‘’Rester trois mois sans percevoir de salaires a ruiné nos vies. Nous sommes submergés par les dettes. Nous n’avons plus rien pour payer le loyer et les repas. Nos enfants n’ont pas encore payé leurs frais d’inscription et n’ont pas encore leurs fournitures scolaires. Nos femmes ne reçoivent plus rien pour nourrir la famille. Ici, nous sommes obligés de nous cacher pour ne pas être en face des personnes à qui nous devons beaucoup d’argent. Cette situation nous a ôté toute notre dignité ; elle nous a tués. Alors, nous allons agir comme des désespérés, nous allons brûler tous les véhicules de l’entreprise, s’ils ne décantent pas la situation dans les prochaines heures’’, menace Ameth Sy.



‘’Ils ont voulu défoncer la porte de mon domicile’’



La situation est critique, mais pour autant, le directeur des travaux ne comprend pas ‘’la démarche violente des manifestants’’. Dans son bureau, Sinewara Diarra n’a pas caché sa désolation.



‘’C’est seulement dans les deux ou trois mois que nous avons commencé à être confrontés à des problèmes de retard de paiement des salaires. Et ce retard est surtout causé par le fait que nous avons beaucoup de décomptes impayés auprès de l’État du Sénégal. Mais malgré tout cela, nous sommes toujours parvenus à gérer la situation. D’habitude, c’est à partir du 10 du mois que nous payons les salaires’’, explique le directeur des travaux.



Sinewara Diarra dit être profondément outré par la démarche des manifestants. ‘’Ce matin (du mardi), ils sont venus défoncer la porte de mon domicile. Je leur ai demandé à quoi ça sert de vouloir défoncer la porte de ma maison. Ils ont voulu défoncer la porte, mais peut-être qu’ils se sont rendu compte de la gravité de leur acte et ils se sont rétractés. Parce que s’ils viennent défoncer ma porte, ce n’est plus un problème entre eux et l’entreprise, mais c’est entre eux et moi. Ils savent que ce n’est pas moi qui détiens l’argent. Nous sommes en train de suivre la situation, peut-être que, dans les 24 heures, elle va se régler’’, fait savoir M. Diarra.



Ainsi, pour éviter que les choses ne dégénèrent, l’inspecteur du travail a supplié les travailleurs de vider les lieux et leur a demandé un délai de deux jours pour essayer de trouver un arrangement.



Et même s’ils disent n’accorder aucune crédibilité à ses propos, ils se sont exécutés et promettent de revenir à la charge…

EnQuete