Matam-Programme de confection de tenues Scolaires : Les tailleurs dans la tourmente Dans l’attente d’un deuxième financement qui tarde à venir, l’enthousiasme affiché par les artisans tailleurs au démarrage du projet de confection de tenues scolaires s’est effiloché au fil du temps. Ce, à cause des stocks de tissus que certains artisans gardent par devers eux dont les coûts dépassent 6 millions de francs CFA.

Rédigé par leral.net le Mercredi 24 Mai 2023 à 10:35 | | 0 commentaire(s)|

L’Etat du Sénégal a mis en place un programme de confection de tenues scolaires pour un montant de 30 milliards de francs CFA sur trois ans, soit 10 milliards de francs CFA par an. Dans la région de Matam, l’exécution de la première tranche du projet piloté par le ministère de l’Éducation nationale en partenariat avec celui de l’Artisanat et de la Transformation du secteur informel et la Délégation générale de l’Entreprenariat rapide (Der), a permis aux tailleurs de confectionner 96 000 blouses.



Toutefois, note Sud Quotidien, comme le relate le président de l’Association régionale des artisans tailleurs, « à la place de l’enthousiasme affiché autour des bénéfices, c’est une amère amertume qui a pris place ».



Monsieur Sylla informe qu’après l’exécution du travail qui a été fait de manière pénible à cause du délai imparti de 21 jours, les tailleurs se sont retrouvés avec un important lot de tissu stocké dans les ateliers.



Un manque à gagner énorme car certains artisans qui ont plus de 100 rouleaux, d’autres un peu moins dans leurs ateliers, gardent par devers-eux des stocks dont les coûts dépassent 6 millions de francs CFA, ajoutent nos confrères



A cet égard, les artisans tailleurs de la région de Matam ont réclamé, durant un point de presse, le financement de la deuxième tranche du programme de confection de tenues scolaires, après l’exécution des commandes de la première tranche de 96 000 blouses pour voir le bout du tunnel.



