Matam : avec le retour de plusieurs responsables politiques, le PDS renaît de ses cendres EnQuete-Plusieurs responsables politiques membres de la coalition BBY de la région de Matam ont déjà signé leur retour au sein du Parti démocratique sénégalais (PDS). L’ancien ministre de l’Éducation nationale, Kalidou Diallo, l’ex-maire de Nguidjilone, Sada Ndiaye, et l’ancien édile de Ranérou, Harouna Ba, entre autres leaders, ont déjà officialisé leur come-back aux côtés de Karim Wade, en attendant d’autres qui “négocient” encore.

L’espoir est en train de renaître dans le camp des militants du PDS de la région de Matam, avec le retour de grosses pointures. Kalidou Diallo, l’ancien ministre de l’Éducation nationale sous le magistère d’Abdoulaye Wade, a officiellement tourné la page de l’APR.



Après avoir milité aux côtés de Me Malick Sall dans la coalition BBY, ces dernières années, il a décidé de ne pas soutenir le candidat choisi par le président Macky Sall, en l’occurrence Amadou Ba, au profit du fils du “Pape du Sopi”, Karim Wade. Un retour à la maison qui ne semble pas surprendre certains responsables de l’APR



“Kalidou Diallo était venu rejoindre la coalition BBY. Mais la vérité est qu’il passait inaperçu. Personne dans son village natal de Danthiady n’avait senti sa présence politique. Il disait publiquement qu’il était avec le président Macky Sall, mais il n’a jamais mouillé le maillot. Il s’était contenté de faire de la figuration en étant aux côtés de Me Malick Sall. Son départ est une évidence”, confie un responsable politique de l’APR dans la commune de Ogo.



Pour ce proche de l’ex-garde des Sceaux à Danthiady, c’est par dépit que Kalidou Diallo est retourné au Parti démocratique sénégalais.



“Le ministre Kalidou Diallo est un responsable frustré et sa frustration dure depuis des années. Il avait espéré qu’en rejoignant l’APR, il allait se retrouver aux affaires. Il avait eu des promesses de nomination. Malheureusement pour lui, il n’a jamais été nommé à la tête d’une direction, encore moins d’un ministère. C’est cela qui explique son départ. Il pense qu’avec Amadou Ba comme président de la République, sa situation ne changera pas, tandis qu’avec Karim Wade, il pourrait être un acteur majeur, un responsable de premier rang”, analyse ce fidèle de Malick Sall



Ce départ d’une telle pointure de la mouvance présidentielle a eu une résonance dans toutes les cellules du “titre foncier” de Macky Sall. Une résonance qui a été amplifiée par un autre départ, et pas n'importe lequel. Il s’agit de celui de l’ancien maire de Nguidjilone, Sada Ndiaye. Un baron de l’ancien régime qui avait fini par “accepter de rejoindre Macky Sall pour assurer la cohésion sociale dans la commune de Nguidjilone”.



Sous Wade, le ministre Sada Ndiaye était une des personnalités les plus influentes de Matam. D’ailleurs, il était parmi les derniers responsables du PDS de la région à rejoindre la majorité présidentielle. C’est finalement par l’entremise de l’honorable député Farba Ngom qu’il a rejoint Macky Sall.



Mais selon beaucoup de responsables de l’actuel régime, l’ex-maire de Nguidjilone n’a jamais été accepté par les “authentiques”, pour avoir été l’auteur du coup qui a porté l’estocade au mandat de Macky Sall à la tête de l’Assemblée nationale. “Sada Ndiaye a toujours été considéré comme un traître pour les militants de la première heure de l’APR. Il était venu rejoindre nos rangs, mais personne ne lui avait vraiment pardonné ce qu’il avait fait subir à Macky Sall qui est son neveu de surcroît. On ne voulait pas de lui au sein de l’APR, mais on devait faire semblant. Pour dire vrai, il est vraiment mieux là où il se trouve. Il ne va pas nous manquer à Nguidjilone”, confie un proche collaborateur du maire Samba Leldo Seck.



Après Kalidou Diallo et Sada Ndiaye, le richissime ancien édile de Ranérou, Harouna Dia, a aussi décidé de mettre fin à sa collaboration avec Benno. Lors d’un meeting de démonstration, il a officialisé sa décision “d’œuvrer inlassablement pour l’élection du candidat Karim Wade”.



À Ogo, l’ancien adjoint au maire, Abou Samba Ba, est aussi retourné “à la maison”. Cette liste des revenants au sein de la famille libérale du PDS est loin d’être exhaustive.



Selon certaines indiscrétions, Seydou Demba Kébé, l’autre Mohican de Mboloyel, dans la commune de Bokidiawé, est en pourparlers avec des émissaires de Karim Wade pour un éventuel retour. Si ces négociations aboutissent, le Parti démocratique sénégalais pourrait être un sérieux challenger de BBY dans la région où Macky Sall a toujours obtenu des scores à la soviétique.



