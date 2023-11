Matam : les JPS déplorent les ‘’multiples’’ interdictions des manifestations pacifiques APS – Les militants du parti ex Pastef membres des Jeunesses patriotiques du Sénégal (JPS) de Matam (nord) ont déploré, vendredi les multiples interdictions de marche du préfet du département de Matam.

Rédigé par leral.net le Samedi 18 Novembre 2023 à 10:41 | | 0 commentaire(s)|

»A chaque fois que nous déposons une demande de marche, le préfet nous l’interdit. Ce vendredi, il nous a notifié que la marche a été interdite pour trouble à l’ordre public et insuffisance d’effectifs devant encadrer la marche », a dit Ousmane Sy, membre des JPS Matam.



M. Sy intervenait lors d’une conférence de presse organisée à Ourossogui suite à l’interdiction de la marche qui était prévue entre l’hôpital régional et le carrefour de la ville.



Dans un document, le préfet du département de Matam a motivé sa décision par des risques de troubles à l’ordre public et une insuffisance de forces de l’ordre pour encadrer la manifestation.



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook