Matam: menaces de départ au sein de l’APR

Des responsables politiques membres de l’Alliance pour la République (APR) de Matam sont très remontés contre leur patron, le président de la République, Macky Sall. Réunis au sein d’un mouvement dénommé Agir Ensemble pour Matam (AEM), Dickel Nguébane, Seydou Bâ et Abdourahmane Touré ont annoncé, dimanche, qu’ils ont déjà un pied dans l’opposition en tout cas hors du parti au pouvoir.



Selon Nguébane, ancien directeur commercial à la Radiotélévision sénégalaise (RTS) et actuellement conseiller en sport du directeur général de cette société Racine Talla, depuis 12 ans, le parti n’a fait que promouvoir des transhumants, notamment des militants venus du Parti Démocratique Sénégalais (PDS), autrement dit des militants de la 25e heure.



Lors de leur assemblée générale tenue à Matam, ces responsables précités ont annoncé dans une résolution que, si les choses ne changent pas, ils vont définitivement quitter le parti et aller dans l’opposition. ‘’Nous n’avons pas peur d’être opposants, car nous avons été dans l’opposition avec Macky Sall en personne. Des jeunes ont été emprisonnés ici alors qu’on s’opposait à Wade, mais aujourd’hui, ce sont ceux qui nous mettaient en prison qui ont été promus’’, a dit Dickel Nguébane

Le Témoin