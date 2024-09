Matam : victimes de la montée des eaux du fleuve Sénégal, des habitants de Falacouniou évacués vers Thiama

Quelque 42 habitants de Falacouniou, dans la commune de Nabadji Civol (nord), ont été évacués, samedi, grâce à une opération menée par les Forces de défense et de sécurité, après que le village a été cerné par le débordement des eaux du fleuve Sénégal, a constaté l’APS.



”Nous avons été informés, vendredi, d’une situation concernant l’encerclement par les eaux du fleuve Sénégal du village de Falacouniou. Par la suite, nous nous rendu sur place pour vérifier, avant de mobiliser toutes les forces de défense et de sécurité pour évacuer les personnes et leurs biens”, a expliqué le gouverneur de la région de Matam, Saïd Dia, à la fin de l’opération d’évacuation.



Tous les habitants, au nombre de quarante-deux, ont été extraits des lieux, à bord de bateaux mis à la disposition par l’armée, et acheminés en voiture vers leur lieu d’accueil, a-t-il assuré.



Le gouverneur a également indiqué qu’ils seront tous relogés à Thiama, un village de la même commune, ajoutant que leur restauration, de manière provisoire, sera prise en charge par la mairie de Nabadji Civol, et que des familles d’accueil se sont déjà manifestées pour les loger.



”Pour l’heure, des recherches sont en cours pour essayer de retrouver d’autres personnes dans les autres hameaux de la commune. L’armée fera aussi des patrouilles pour sécuriser les autres localités de cette zone”, a précisé Saïd Dia.



Le gouverneur, qui coordonne l’opération, en présence des autorités locales, du préfet de Matam et du commandant du Groupement d’incendie et de secours N°5 de Saint-Louis a fait savoir que le bétail des habitants sinistrés est également en cours d’évacuation.



