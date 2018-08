Matar Bâ salue le match Mbalaxmen contre Rappeurs et évoque le cas Ngaka Blindé Venu directement de Fatick, Matar Bâ , le ministre des Sports a salue l'initiative du match mbalaxmen contre Rappeurs et a aussi évoqué le cas Ngaka Blindé (actuellement malade et en détention).

