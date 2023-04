Matar Thioune, Responsable APR Keur Massar «Le Président Macky doit être très vigilant, car il y a d'autres Idrissa Seck dans le Benno» Il a quitté le navire. Idrissa Seck l’avait fait savoir samedi le jour de l’Aïd, au cours d’une conférence de presse qu’il a organisée à Thiès. Mais il n’y a pas que lui qui serait sur le départ ; il emporte dans ses bagages avec lui, ses deux ministres encore présents dans le gouvernement d’Amadou Bâ, les rewmistes Yankhoba Diattara et Aly Saleh Diop Pour Matar Thioune, Responsable APR Keur Massar «Le Président Macky doit être très vigilant, car il y a d'autres Idrissa Seck dans le Benno»

Mais Matar Thioune, responsable de l’Apr à Keur Massar, dans la Banlieue de Dakar, se félicite du départ d'Idrissa Seck du Conseil économique, social et environnemental (Cese). Selon le mouvement «Jeunesse pour Macky Horizon 2029», la démission du président du Parti Rewmi n'aura aucun inconvénient sur la bonne marche de la coalition Benno bokk yakaar (Bby).



. Cependant, il alerte. «Nous disons à notre mentor Macky Sall d’être très vigilant. Il y a d’autres Idrissa Seck dans la coalition Benno. Ils attendent que le moment propice pour claquer la porte, car ils estiment que le Président Sall a terminé. Mais ils se trompent», martèlent Matar Thioune.



À l'en croire, le Parti Rewmi était sur une mauvaise pente. «Il fallait qu'Idrissa Seck trouve les moyens de redorer le blason. Car il était dans une décadence totale. Ayant compris ses agitations, le mouvement Jeunesse pour Macky Horizon 2029 avait demandé au Président Sall d'être plus regardant sur certains de ses alliés qui ne jouent pas franc jeu. Et jusqu'à présent, il y a d'autres Idrissa Seck dans le Benno», alerte Matar Thioune

