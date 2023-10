Match amical Sénégal-Cameroun : Aliou Cissé convoque 26 « Lions », Nampalys Mendy et Noah Fadiga signent leur retour Rédigé par leral.net le Vendredi 6 Octobre 2023 à 13:14 | | 0 commentaire(s)|

Une occasion de rebondir après la défaite contre l’Algérie. Le Sénégal affrontera le Cameroun le 16 octobre prochain à Lens en France. Ce vendredi 6 octobre, le sélectionneur national, Aliou Cissé, a publié une liste de 26 joueurs. On note la première convocation du latéral droit Mamadou Sané et le retour de Noah Fadiga. Le […] Une occasion de rebondir après la défaite contre l’Algérie. Le Sénégal affrontera le Cameroun le 16 octobre prochain à Lens en France. Ce vendredi 6 octobre, le sélectionneur national, Aliou Cissé, a publié une liste de 26 joueurs. On note la première convocation du latéral droit Mamadou Sané et le retour de Noah Fadiga. Le jeune latéral droit était éloigné des terrains après des problèmes et contraint de rompre son contrat avec le stade de Brest, car interdit d’exercer en championnat de France. Gardiens: Edouard Mendy, Seny Dieng, Mory Diaw Défenseurs: Abdoulaye Niakhaté Ndiaye, Abdoulaye Seck, Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhate, Ismail Jakobs, Abdou Diallo, Noah Fadiga, Mamadou Sané, Fodé Ballo Touré Milieux de terrain: Pape Matar Sarr, Pathé Ciss, Idrissa Gana Gueye, Cheikhou Kouyaté, Lamine Camara, Dion Lopy, Nampalys Mendy Attaquants: Krépin Diatta, Iliman Ndiaye, Sadio Mané, Habib Diallo, Ismaïla Sarr, Nicolas Jackson, Boulaye Dia.



Source : https://lesoleil.sn/match-amical-senegal-cameroun-...

