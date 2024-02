Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Mati Diop remporte l'Ours d'Or pour son film Dahomey » : Le cinéma sénégalais à honoré à Berlin Rédigé par leral.net le Lundi 26 Février 2024 à 10:14 | | 0 commentaire(s)| Notre compatriote Mati Diop s'est encore illustrée en remportant la plus haute distinction, l'Ours d'Or pour son film "Dahomey". C'est, pour cette jeune femme pétrie de qualités et de compétences, une nouvelle consécration après avoir remporté, au Festival de Cannes en 2019, le Grand Prix pour son film "Atlantique".

Le cinéma sénégalais vient à nouveau d'être honoré parmi de grands pays du cinéma. C'est aux Berlinades, un des plus prestigieux Festivals du film documentaire.



Cette nouvelle distinction remportée à Berlin confirme la grande qualité du Cinéma sénégalais qui continue de marquer de son empreinte positive et inspirante le cinéma africain et mondial.



Je voudrais, ne sachant dissimuler notre plaisir et notre fierté, adresser à Madame Mati Diop les félicitations de Son Excellence Monsieur Macky Sall, Président de la République, du Premier Ministre Monsieur Amadou Ba, du Gouvernement et du peuple sénégalais.



Ce trophée est significatif pour le Sénégal, surtout que le film plébiscité évoque un sujet qui intéresse l'Afrique toute entière préoccupée, entre autres sujets, par la restitution des œuvres de son patrimoine artistique et culturel, indûment conservé dans des musées étrangers.



Ce film est donc une victoire d'autant plus belle qu'elle est traduite par un genre artistique majeur, le Cinéma où, il faut le rappeler et nous en féliciter, le Sénégal s'est toujours affirmé. Il me plaît egalement de confondre dans les mêmes félicitations, les techniciens sénégalais, à l'instar de Fabacary COLY, qui, dans l'ombre, ont participé à faire le succès du film.



Le Sénégal continuera à faire confiance aux acteurs du Septième Art et à les appuyer à travers le Fonds de Promotion de l'Industrie cinématographique et audiovisuelle (FOPICA).



Prof. Aliou Sow

Ministre de la Culture et du Patrimoine historique





Accueil Envoyer à un ami Partager