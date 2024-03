Mauritanie: Fin des Journées Nationales de Concertation sur les élections et la Gouvernance Politique Fin des Journées Nationales de Concertation sur les élections et la Gouvernance Politique, au Palais des Congrés, tard dans la nuit du 15 mars. Les préoccupations de tous les participants figurent explicitement dans le document de synthèse des travaux, lu en plénière. Pas la moindre contestation à ce propos, de la part d'aucun des participants.

Rédigé par leral.net le Samedi 16 Mars 2024 à 21:12 | | 0 commentaire(s)|

La quasi totalité de la classe politique sans exclusive, toutes les grandes centrales syndicales et les principales organisations de la société civile ont participé aux débats, sans tabous et dans une ambiance sereine.



D’après Gourmo Lô, cet esprit de compromis et de large ouverture d'esprit confirment la justesse de la ligne des signataires du Pacte Républicain qui inscrivent la tenue des ateliers dans le cadre de ses thématiques, sans que la participation ne soit subordonnée à l'adhésion à ce pacte. Les résultats des travaux devront faire l'objet de mesures de mise en oeuvre et d'accompagnement dans un esprit d'entente nationale.



D'autres ateliers seront organisées concernant notamment, l'unité nationale, la cohésion sociale, les institutions démocratiques et l'Etat de droit, les conditions de vie des populations, l'exploitation des ressources du pays, la corruption, la situation des forces vives ( jeunesse, femmes etc), la protection de l'environnement...







Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook