Mauvaise gestion du Basket : Baba Tandian, ancien Pdt de la FSBB, menace d’une plainte contre Me Babacar Ndiaye et ses complices Rédigé par leral.net le Mardi 10 Mai 2022 à 22:53 | | 0 commentaire(s)| Baba Tandian, ancien président de la fédération sénégalaise de basket, à travers un entretien exclusif avec Leral, est largement revenu sur l’actualité du Basket. Il a notamment évoqué les problèmes du Basket sous le règne de son prédécesseur qui, d’après lui, est en train de tuer ce basket. L’imprimeur, passionné de cette discipline, rappelle son passage à la tête de Saint-Louis Basket Club et de la volonté manifeste de Me Ndiaye d’éliminer ce club du Nord. A date récente, Baba Tandian relève le problème de la ligue de basket de Diourbel, à laquelle, un novice ou inconnu du Basket a été injustement installé. Depuis lors, les vrais acteurs contestent et engagent la bataille pour réclamer justice. A présent, Baba Tandian et Gie, non contents de la gestion actuelle des affaires du basket, décident de porter plainte contre Me Babacar Ndiaye, la Direction financière de la fédération et d’autres complices.



