Mawlid Al Naby ou la naissance du prophète Mohamed : à la gloire du Meilleur de la Créature et Référence absolue

La nuit de la naissance du Prophète Mohamed (Paix et Salut sur Lui) est commémorée à la date du 12 de ce mois lunaire de Rabi al Awal correspondant cette année à la nuit du 27 au 28 septembre). Ce sont la Nuit, le jour et le mois et même l’année qui changé la face de l’univers. C’est dans ce sens qu’ils revêtent pour El Hadji Malick Sy et pour le Musulman, un événement majeur dans la marche de l’humanité. Mais aussi source incommensurable de bienfaits, de félicité ou tout simplement de sécurité.



Autant de bienfaits que l’Eternel a accordé au Monde et qu’on retrouve dans la gigantesque œuvre de El Hadji Malik Sy « Khilazou Zahab » traduit la quintessence de ce jour d’anniversaire du « Meilleur des créatures. Le Prophète a ainsi vu le jour dans un contexte où Allah n’avait envoyé aucun autre Messager. La terre entière était dans « l’obscurité » et avait oublié l’adoration d’un Dieu unique (Tawhid). L’adoration des idoles, l’injustice, la loi du plus fort, la consommaient des boissons alcoolisées, l’infanticide, le jeu de hasard, les guerres tribales étaient les marques du grand égarement qui régnait dans la société humaine.



Il était alors nécessaire qu’un Messager vienne transmettre les prescriptions divines et orienter l’Humanité tout entière ainsi que les Djinns vers le chemin de Dieu. C’est à la Mecque, que son messager vit le jour un lundi 12 du mois de « Rabi’oul Awal » de l’année de l’Eléphant. Cette naissance de Mohammad, coïncidera avec plusieurs événements à travers le monde. Son père Abdallah s’éteint deux mois avant sa naissance et sa sainte mère Amina suivra alors qu’il était âgé de 6 ans. Pris en charge par son grand-père Abdou Moutalib, notre Prophète Mohammad avait très tôt cultivé une force morale, de bonnes manières, une honnêteté et une loyauté au point qu’on l’a appelé « Al-Amine » (le digne de confiance). C’est à la dixième année de la révélation que le prophète Mohammad perdit son oncle Abou Talib, suivit de son épouse Khadija. Il sera maltraité par le peuple de Ta’if lorsqu’il tenta de leur délivrer le message. Ce fut une année de tristesse pour le prophète. Mais Allah envoie l’ange Gabriel, pour l’élévation suprême du corps et de l’esprit aux cieux. C’est le voyage nocturne : Al Isra wal Mi’raj.



Un voile séparait le prophète de son Seigneur et c’est là que Dieu offrit le plus grand cadeau à Mohammad : Les cinq prières quotidiennes, le deuxième pilier de l’Islam. A la suite de ce voyage, les persécutions avaient continué. Contraint à l’exil, après treize années d’appel à l’Islam à la Mecque l’Envoyé de Dieu en compagnie des « convertis » à l’Islam, immigra dans la ville de Yathrib (future Médine), située à environ 400 Km de la Mecque.



C’est dans cette cité de Médine où la religion va s’épanouir et prendre son envol. On lui proposa à Mohammad avec sa communauté l’hospitalité. Mohammad devint le chef de ce nouvel Etat. Les gens à Médine convaincus par les bienfaits de l’Islam embrassent l’Islam. Toutefois, les Mecquois restaient déterminés à éliminer la communauté musulmane. C’est au cours de la deuxième année de l’hégire, pendant le mois de Ramadan et après de nombreuses persécutions qu’Allah donna la permission d’organiser sa défense.



En 629, huitième année de l’Hégire, le prophète Mohammad va décider de se rendre à la Mecque avec une armée de dix mille hommes pour s’emparer de la ville sans effusion de sang et sans esprit de vengeance. Il fit également preuve d’humilité, tandis que tous ses ennemis le regardaient. Il pardonna aux plus grands ennemis de l’islam, face à cette miséricorde, les gens de la Mecque embrassèrent l’Islam sans contrainte. Allah le Très Haut, rappela l’Elu à l’âge de 63 ans dans sa demeure à Médine. Celui qui repose derrière la Barrière d’or érigée dans la mosquée de Médina laissera derrière lui que quelques biens, le monde à ses pieds sans un dinar à son nom. Mais avec un patrimoine que sa communauté s’évertue à perpétuer jusqu’à la fin des temps.



