Mbacké: La Grande Mosquée Touba-Mbacké, un joyaux architectural Rédigé par leral.net le Samedi 1 Avril 2023 à 00:04 | | 0 commentaire(s)|

Une mosquée ouverte a toute la communauté musulmane. Majestueusement dressé entre les deux localités, la nouvelle mosquée Touba-Mbacké, porte bien son nom. D’une beauté architecturale sans précédent, elle vient enrichir le patrimoine religieux et spirituel du terroir. Très tôt prise d’assaut par les fidèles de Mbacké, Darou Salam et Touba, la Grande Mosquée qui ouvre sur la […] Une mosquée ouverte a toute la communauté musulmane. Majestueusement dressé entre les deux localités, la nouvelle mosquée Touba-Mbacké, porte bien son nom. D’une beauté architecturale sans précédent, elle vient enrichir le patrimoine religieux et spirituel du terroir. Très tôt prise d’assaut par les fidèles de Mbacké, Darou Salam et Touba, la Grande Mosquée qui ouvre sur la route reliant Touba et Mbacké est située au croisement menant à Darou Salam. Les fidèles musulmans y ont convergé pour y célébrer la prière hebdomadaire de ce vendredi 31 mars 2023. Les couleurs sont vives, de longs minarets sont visibles de loin et un dôme surplombe le bâtiment de la mosquée. Depuis la route on y accède par une allée gazonnée et une haie de cocotiers qui rend attractif le lieu de culte bâtit au centre du site et pouvant accueillir plusieurs milliers de personnes. Ce vendredi, plusieurs disciples, mais aussi plusieurs personnalités religieuses ont pris part à la cérémonie d’inauguration de ce lieu de culte entièrement construit et équipés par Serigne Cheikh Ahmadou Mbacké Ibn Serigne Saliou Mbacké. La prière inaugurale en ce deuxième vendredi du mois béni de ramadan, a été dirigée par Serigne Moustapha Mbacké Ibn Serigne Abdou Khadre Mbacké. Plusieurs dignitaires, disciples et musulmans de toutes obédiences ont priés à l’intérieur de ce bijou de l’architecture mouride. Serigne Cheikh, bâtisseur de mosquées, sur les traces de son père Le Khalife général des mourides a été représenté par son porte-parole, Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre, qui a aussi pris la parole au nom du Khalife de la famille de Serigne Saliou Mbacké, pour magnifier l’œuvre, mais aussi la démarche de Serigne Cheikh Ahmadou Mbacké qui n’œuvre que dans la voie de Dieu à travers, l’éducation des enfants dans les daaray Tarbyas (Khelcom etc.) ou les disciples sont logés nourris et blanchis à ses frais, mais aussi à l’érection d’édifices religieux à l’image de cette mosquée, dans tout le pays. Serigne Cheikh Ahmadou Mbacké, dira -t-il marche sur les traces de son père Serigne Saliou Mbacké dont le legs est jalousement préservé par sa noble famille. Cette mosquée, fera savoir Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre est un lieu de culte qui n’a aucune coloration parce que c’est la maison de Dieu. Elle appartient à tous les musulmans sans distinction. Pour Serigne Bass, Serigne Cheikh Ahmadou Mbacké est sans conteste dans le cercle restreint des descendants qui font honneur a la communauté mouride et à Serigne Touba. Une personne qui n’œuvre que pour la face d’Allah, ce qui fait de lui une référence pour toutes les générations. A son actif Serigne Cheikh Mbacké Ibn Serigne Saliou, compte plusieurs édifices réalisés sur fonds propres, aux Parcelles assainies à Dakar, aux Almadies, à Mbour, à Touba au niveau de la corniche… Des sites qui ont une valeur pécuniaire intéressante, sur lesquelles il a préféré bâtir un lieu de culte et un centre d’enseignement et d’éducation. Auparavent, le sermon prononcé était accentué sur le respect des ainés. La prise de conscience. Un chef d’œuvre, passé de temple sportif à temple spirituel Revenant sur l’historique du site connu jadis comme le stade municipal de Mbacké, il abritait les rencontres sportives et navétanes. Le défunt maire de la ville Ibrahima Gueye avait favorablement répondu à un vœu de Serigne Saliou Mbacké. Serigne Moussa Niang, un des chambellans du cinquième khalife raconte qu’un jour Serigne Saliou Mbacké avait émis le vœu de s’approprier le site et d’y ériger une grande mosquée. Le maire de Mbacké et son conseil communal avaient donné un accord unanime, mais Serigne Saliou n’avait pu réaliser ce vœu de son vivant, aujourd’hui c’est son fils, son khalife qui réalise son vœu pieu, pour tous les musulmans. Mamadou DIEYE



Source : Source : https://lesoleil.sn/mbacke-la-grande-mosquee-touba...

Accueil Envoyer à un ami Partager